Только вмешательство прокурора области помогло осветить орловский райцентр

Жительница Колпны не испугалась и рассказала прокурору о проблемах поселка.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в райцентре Колпна восстановлено право граждан на безопасное дорожное движение. Произошло это только после вмешательства прокурора региона Ивана Полуэктова. О наболевшей проблеме ему рассказала местная жительница.

В Колпне Иван Полуэктов провел выездной личный прием граждан. Женщина рассказала ему, что на улице Интернациональной нет освещения. При этом есть километровая асфальтовая дорога. Отсутствие на ней стационарного освещения нарушает требования Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Решением проблемы тут же занялась районная прокуратура. Она внесла представление в адрес руководителя казенного учреждения «Орелгосзаказчик». После этого на вышеуказанной улице появились фонари.

ИА «Орелград»