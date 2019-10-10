В Орле «Пассат» сбил пенсионерку

Госпитализация не потребовалась

В Орле автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил 60-летнюю женщину, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в переулке Матросова 9 октября в 16:25. Иномарка ехала от улицы Матросова в сторону улицы Новой. В районе дома №5 водитель сбил пенсионерку. Она шла по краю проезжей части в попутном направлении.

«При ДТП пешеход получила телесные повреждения, бригадой СМП была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»