В Орле «Пассат» сбил пенсионерку

10.10.2019 | 10:03 Новости, Происшествия

Госпитализация не потребовалась

В Орле автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил 60-летнюю женщину, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в переулке Матросова 9 октября в 16:25. Иномарка ехала от улицы Матросова в сторону улицы Новой. В районе дома №5 водитель сбил пенсионерку. Она шла по краю проезжей части в попутном направлении.

«При ДТП пешеход получила телесные повреждения, бригадой СМП была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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