Мост «Дружба» доремонтирует фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей

Подведены итоги электронного аукциона по выбору нового подрядчика.

Завершением работ по капремонту моста «Дружба» через реку Ока в Орле займется белгородское ООО «Ремспецмост». Об этом сообщает «Коммерсант». Напомним, конкурс по выбору нового подрядчика был объявлен городскими властями после того, как был расторгнут договор с прежним подрядчиком.

Максимальная начальная цена контракта составила 273,2 миллиона рублей. Именно за такую сумму он и достанется победителю – вернее, единственному участнику закупки. Конкурентов у белгородской компании не оказалось, поэтому снижать начальную цену она не стала. Так что сэкономить на этих торгах мэрии Орла не удалось.

Согласно конкурсной документации, ремонт моста должен быть завершен до 1 декабря 2020 года. О новом подрядчике ООО «Ремспецмост» известно, что оно зарегистрировано в Белгородской области в июне 2018 года.

«Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей, — пишет «Коммерсант». — Уставный капитал — 10 тысяч рублей. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 19,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 247 тысяч рублей. Гендиректор и владелец 50 процентов — Евгений (Витальевич) Подрезов. Еще 50 процентов принадлежит Виталию Подрезову».

ИА «Орелград»