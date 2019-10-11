Стало известно, почему памятник из Курска перевезут в Орел

11.10.2019 | 9:26 Культура, Новости

Скульптура предпринимателя не вписалась в архитектуру соседнего города.

Фото ДДД

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле может появиться очередной памятник. Речь идет о скульптуре «Современный предприниматель». Она была установлена в 2014 году в центре Курска на площади перед ТРЦ «Гринн» в рамках празднования Дня города. В ближайшее время ее могут перевезти в Орел и установить у орловского комплекса «Гринн».

Как сообщает «Коммерсант», курские власти приняли решение о демонтаже скульптуры, поскольку она «не вписывается в архитектурный облик». Впрочем, официального комментария по данному вопросу от властей пока нет.

«Около пяти лет памятник никому не мешал, он уже стал местной достопримечательностью, у которой фотографировались куряне и гости города. Но мы не видим в его демонтаже причины для конфликта с властями, оспаривать их решение не будем,- цитирует «Коммерсант» неназванного представителя «Гринна». — Он будет перенесен в Орел и установлен возле конгрессно-гостичничного комплекса «Гринн», где уже есть ряд скульптурных композиций».

Издание напоминает, что автором идеи скульптуры «Современный предприниматель» был основатель корпорации Николай Грешилов. Кстати, многие находят весьма схожими его черты с чертами скульптурного бизнесмена, который «в модном костюме и галстуке изо всех сил тащит к пограничному столбу с указателем «Будущая Россия» разбитую телегу с ворохом застарелых проблем деловых людей».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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