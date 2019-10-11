В Мценске «Ситроен» протаранил «Мерседес»

11.10.2019 | 12:04 Новости

В аварии пострадали оба водителя

В Мценске столкнулись легковые автомобили «Ситроен» и «Мерседес», сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 10 октября в 15:35 на улице Карла Маркса. «Ситроен» ехал в направлении улицы Рылеева и поворачивал на улицу 20 июля. 53-летняя водитель не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с «Мерседесом», который ехал по Карла Маркса навстречу.

«В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, госпитализированы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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