Орловцы досрочно заплатили треть налогов

Налоговая служба региона подвела первые итоги очередной кампании.

Речь идет об имущественных налогах, которые начислены жителям региона за 2018 год. В управлении ФНС России по Орловской области напомнили, что в этом году крайний срок уплаты таких налогов – 2 декабря. Однако многие жители региона решили не откладывать это дело в долгий ящик.

На сегодняшний день орловцы оплатили более 420 миллионов рублей, или около 35 процентов от общей суммы начисленных имущественных налогов.

«Всего за 2018 год имущественные налоги в Орловской области были начислены почти 600 тысячам плательщиков, которым сформировано и направлено порядка 400 тысяч налоговых уведомлений, — уточнили в УФНС. — В настоящее время рассылка налоговых уведомлений завершена».

В ведомстве добавили, что уплата имущественных налогов ежегодно сопровождается широкомасштабной информационной кампанией. Например, в этом году традиционный День открытых дверей пройдет 25 октября во всех налоговых инспекциях области.

«Помимо традиционных мероприятий в День открытых дверей в инспекциях будет проведено анкетирование посетителей о системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах», — подчеркнули в УФНС.

ИА «Орелград»