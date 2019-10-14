Двое погибли в ДТП с грузовиком под Орлом

Водитель «Нивы» не предоставил приоритет КамАЗу

В Орловской области случилось ДТП, в котором погибли два человека, сообщили в регуправлении МВД.

«13 октября примерно в 8.33 утра на 135 километре автодороги «Орел-Ливны» водитель автомобиля «Нива», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество движения и допустил столкновение с автомобилем Камаз. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Нива», еще двое человек пострадали, — указано в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

ИА «Орелград»