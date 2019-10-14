Орловцы высказались против открытия «наливаек» в жилых домах

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко встретилась с журналистами и рассказала о первом месяце работы

Ольга Пилипенко сообщила, что вошла в комитет, в который стремилась — комитет по образованию. Также она рассказала о текущей работе Госдумы и законопроектах, обсуждаемых в парламенте. Одним из документов стал так называемый закон о «наливайках», который позволит регламентировать открытие и функционирование точек продажи пива в жилых домах.

Пилипенко подчеркнула, что проводился крупный опрос. Социологи постарались учесть мнение всех сторон.

«Первая категория — люди, которые живут в домах, где находятся «наливайки». Вторая категория — это сам бизнес, который организовывает эти «наливайки». Третья категория — большие наши сетевые магазины, базы и т.д. Мнение малого бизнеса заключается в том, что они готовы идти на жесткий контроль. Они готовы к тому, чтобы их деятельность контролировалась, чтобы она была прозрачной, чтобы жители высказывали свое мнение по отношению к возможности открытия таких точек. В то же время они говорят о том, что сейчас у них идет жесткий контроль: установлены камеры видеонаблюдения, системы охраны», — сказала депутат.

По ее словам, нельзя подводить все бары под единый знаменатель. Одни заведения работают по закону, получают лицензии продают не только пиво, а еще и крепкий алкоголь. А есть пивные бары, которые торгуют с 10 до 23 часов.

«Есть мнения жителей, которые говорят не о том, что тот асоциальный контингент, который собирается в этих заведениях, им мешает, а больше беспокоит отсутствие возможности выйти с ребенком даже днем и отпустить ребенка одного в школу, — сказала Пилипенко. — Опрос жителей на улицах показал, что они категорически против открытия этих точек в жилых домах. Проектом закона предусматривалось открывать такие точки в помещениях площадью меньше 20 кв. метров, любая квартира на первых этажах имеет 20 кв. метров. На мой взгляд, должно быть лицензирование деятельности. Если там крепкий алкоголь, то бывают что многие не утверждают ни прейскурант. Мы давали предложение, чтобы 70% жильцов дома согласовали предложение о закрытии».

ИА «Орелград»