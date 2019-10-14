Орловскую картошку запретили поставлять в Молдавию

Экспорт не состоится из-за вируса, обнаруженного в орловском продукте.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отказало в выдаче фитосанитарных сертификатов компании, которая планировала отгрузку в Молдавию 210 тонн картофеля. Сообщается, что товар был произведен в Орловской области. Он был предназначен на экспорт, однако не выдержал проверку.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, в орловской картошке был выявлен карантинный для Республики Молдова объект, а именно — М вирус картофеля (Potato virus M) и S вирус картофеля (Potato virus S.).

«Вирусы – это самые опасные болезни картофеля, как и бактериальные, они не поддаются лечению, — объяснили специалисты. — Симптомы вирусных заболеваний разнообразны. Обычно это скручивание листьев, их пожелтение (часто пятнами), мельчание и общее угнетение растения. Симптомы могут сильно изменяться в зависимости от сорта, штамма (или смеси) вирусов и условий выращивания».

Наиболее опасными считаются 7 вирусов (PLRV, Y, X, A, S, M, AMY) и вироид веретеновидности клубней PSTV. Заражение происходит при непосредственном контакте больного растения со здоровыми. Кроме того, вирусы с растения на растение могут переносить некоторые насекомыми, к примеру, тли и цикады ю

ИА «Орелград»