Под Орлом граждан обязали сбивать сосульки

Новые правила уборки мусора ввели в райцентре Мценск

Администрация Мценска утвердила «Порядок определения границ прилегающих территорий к объектам недвижимости всех форм собственности в целях организации их благоустройства, санитарного содержания и уборки». По сути, это новые правила уборки города, которые распространяются и на простых горожан.

Например, пункт 3.4.1 регламентирует порядок уборки в зимнее время. Он обязывает «производить своевременную очистку кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков (слой снега не более 20 см), водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и здоровья людей».

Как следует из документа, такая обязанность возлагается на собственников зданий, сооружений, а также помещений многоквартирного дома или уполномоченных ими лиц. То есть сбивать сосульки может и управляющая компания, если таковая в доме имеется. Отметим, что данная норма действует только «в период с неустойчивыми погодными условиями».

Документ также гласит, что очистка кровель и элементов фасадов зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования и с предварительной установкой ограждения опасных участков.

ИА «Орелград»