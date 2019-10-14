Под Орлом найдены останки 14 бойцов Красной Армии

14.10.2019 | 15:01 Новости, Общество

В Орле подвели итоги осеннего этапа «Вахты памяти — 2019»

Фото из архива

Итоги осеннего этапа традиционной акции озвучили в региональном управлении ФССП России. Дело в том, что в «Вахте памяти» ежегодно участвует ведомственный поисковый отряд «Память».

Этой осенью поисковики работали в Новосильском районе. Их лагерь был разбит недалеко от деревни Вяжи, где проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны.

«С середины сентября до начала октября поисковики с лопатами в руках обследовали более 1000 квадратных метров местности, — сообщила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — Участники поискового отряда «Память» совместно с членами других поисковых объединений обнаружили и подняли останки 14 бойцов Красной Армии».

По ее словам, из земли были подняты остатки амуниции и личные вещи. Однако идентифицировать личности павших бойцов по ним не удалось. К сожалению, поисковики не обнаружили именных вещей, например, наград, и смертных медальонов. В УФССП уточнили, что очередной полевой сезон вновь пройдет на территории Новосильского района.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования