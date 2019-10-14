Под Орлом найдены останки 14 бойцов Красной Армии

В Орле подвели итоги осеннего этапа «Вахты памяти — 2019»

Итоги осеннего этапа традиционной акции озвучили в региональном управлении ФССП России. Дело в том, что в «Вахте памяти» ежегодно участвует ведомственный поисковый отряд «Память».

Этой осенью поисковики работали в Новосильском районе. Их лагерь был разбит недалеко от деревни Вяжи, где проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны.

«С середины сентября до начала октября поисковики с лопатами в руках обследовали более 1000 квадратных метров местности, — сообщила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — Участники поискового отряда «Память» совместно с членами других поисковых объединений обнаружили и подняли останки 14 бойцов Красной Армии».

По ее словам, из земли были подняты остатки амуниции и личные вещи. Однако идентифицировать личности павших бойцов по ним не удалось. К сожалению, поисковики не обнаружили именных вещей, например, наград, и смертных медальонов. В УФССП уточнили, что очередной полевой сезон вновь пройдет на территории Новосильского района.