Под Орлом «Ока» насмерть задавила своего водителя

14.10.2019 | 11:14 Новости, Происшествия

Мужчина выпал из машины, а малолитражка рухнула на него сверху

В Орловской области в ДТП погиб 31-летний водитель «Оки», сообщили в регуправлении ГИБДД. Обстоятельства смерти мужчины весьма необычны.

Трагедия произошла 12 октября в период с 21:00 до 21:40. «Ока» ехала по трассе Нарышкино-Сосково-Алмазово. Водитель не справился с управлением, и малолитражка съехала в кювет.

После этого водитель через правую дверь вылетел из автомобиля, а «Ока» опрокинулась на правый бок и придавила мужчину. Он скончался на месте ДТП от полученных травм.

Кстати, у водителя «Оки» не было прав.

ИА «Орелград»

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