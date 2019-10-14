Под Орлом «Ока» насмерть задавила своего водителя

Мужчина выпал из машины, а малолитражка рухнула на него сверху

В Орловской области в ДТП погиб 31-летний водитель «Оки», сообщили в регуправлении ГИБДД. Обстоятельства смерти мужчины весьма необычны.

Трагедия произошла 12 октября в период с 21:00 до 21:40. «Ока» ехала по трассе Нарышкино-Сосково-Алмазово. Водитель не справился с управлением, и малолитражка съехала в кювет.

После этого водитель через правую дверь вылетел из автомобиля, а «Ока» опрокинулась на правый бок и придавила мужчину. Он скончался на месте ДТП от полученных травм.

Кстати, у водителя «Оки» не было прав.

ИА «Орелград»