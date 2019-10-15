На орловскую колонию завели дело

15.10.2019 | 12:31 Новости, Общество

Колонию-поселение наказали за нарушение прав осужденных.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Нарушения трудового законодательства были выявлены в колонии-поселении №3, расположенной в Кромском районе. Их вскрыл прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В данном случае речь идет о нарушении норм статей 212 и 221 Трудового кодекса Российской Федерации. Как пояснили в прокуратуре, осужденные колонии были допущены к выполнению работ без предусмотренных типовыми нормами средств индивидуальной защиты.

По итогам проверки в отношении колонии было заведено дело об административном правонарушении по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ). В результате учреждение было оштрафовано на 55 тысяч рублей.

Примечательно, что руководство колонии обжаловало в суде вынесенное постановление, пытаясь отбиться от штрафа. Жалоба была рассмотрена в поселке Кромы. Суд не нашел оснований для ее удовлетворения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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