Орловца осудили за массовое убийство мулардов

Жертвами жителя Орловского района стали породистые утки.

Дело о краже рассмотрел суд Орловского района. Перед ним предстал местный житель, который неплохо поживился за счет чужой домашней птицы. Как следует из материалов уголовного дела, поздним вечером он посетил гаражный кооператив. Походил среди гаражей, присматриваясь к потенциальной наживе.

Его внимание привлек шум, доносившийся из одного из гаражей. Оказалось, что владелец держит там домашнюю птицу. Злоумышленник открутил шурупы, которыми к двери была прикреплена одна из металлических петель для навесного замка.

Проникнув в помещение, он «умертвил 12 уток «мулардов» и 19 куриц», после чего вынес тушки из гаража и унес с собой. Кстати, суд оценил уток «мулардов» в 1000 рублей каждую. Цена каждой курицы была установлена в размере 400 рублей за штуку. Таким образом, общий ущерб, причиненный преступлением, составил почти 20 тысяч рублей.

Злоумышленник признал вину и в содеянном раскаялся. Его признали виновным по статьей 158 УК РФ «Кража» и наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»