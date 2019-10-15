В Ливнах изменили провалившуюся программу капремонта

Основной объем финансирования перенесли на 2020 год.

Власти райцентра Ливны приняли в новой редакции муниципальную программу капитального ремонта крыш многоквартирных домов. Как уже рассказывал «Орелград», она была принята в 2018 году. Реализовать ее планировалось в течение 2019 и 2020 годов. Соответственно был распределен и объем финансирования. Так, в текущем году на капремонт крыш должны были потратить 10,5 миллиона рублей, в 2020-м – 11,1 миллиона.

Однако недавно, напомним, ход реализации этой программы был обсужден на заседании в администрации райцентра. Там было отмечено, что «до настоящего времени работы не начаты, контракты не заключены, сметы на ремонт находятся на экспертизе». Согласно приведенным данным, программой в 2019 году было предусмотрено проведение капремонта крыш 16 многоквартирных домов.

«На сегодняшний день региональным оператором заключены контракты на ремонт крыш десяти домов со сроком завершения работ до 1 июля 2020 года, — сообщили тогда в администрации города. — Аукционы по выбору подрядчиков на ремонт крыш МКД по адресам ул. Заливенская, 65, ул. Октябрьская, д.19, д.41, ул. Денисова, д. 3, д.7, д.11 не состоялись по причине отсутствия заявок».

Видимо, поэтому программу и пришлось редактировать. Впрочем, увеличилось и финансирование. Его общий объем должен составить 41,3 миллиона рублей. Из них в 2019 году выделят всего лишь 200 тысяч – из городского бюджета. В 2020 году бюджет города Ливны добавит еще 500 тысяч рублей, а вся оставшаяся сумма поступит из Фонда капитального ремонта Орловской области.

Однако и эти параметры могут измениться. В новой редакции программы сказано, что «объем финансирования подлежит корректировке по годам исполнения с учетом количества включенных в программу многоквартирных домов и сметной стоимости объектов».

ИА «Орелград»