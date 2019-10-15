В Орле оцифруют алкоголь

15.10.2019 | 10:24 Новости, Общество

Областные власти взяли курс на цифровизацию отрасли.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, вопрос был рассмотрен на аппаратном совещании в администрации области. Было отмечено, что «Орловская область готова к полной информатизации и автоматизации учета объемов производства и оборота алкогольной продукции».

Процесс цифровизации алкогольного рынка стартовал еще несколько лет назад. Напомним, в нашей стране была введена единая государственная система ЕГАИС, в которой содержатся сведения о произведенном и проданном алкоголе.

Как считают в правительстве региона, это уже «позволило добиться многократного снижения количества правонарушений, допускаемых в сфере декларирования». Другим положительным фактором власти называют существенный рост доходов регионального бюджета от уплаты акцизов на крепкий алкоголь.

«В 2017 году сумма денежных средств, поступивших в бюджет Орловской области от уплаты акцизов на алкоголь, выросла по сравнению с 2016 годом более чем в 5 раз, а в 2018 году увеличилась еще на 5,4 процента, — заверили в пресс-службе губернатора. — По результатам 2019 года ожидается аналогичное увеличение таких доходов».

Также считается, что применение ЕГАИС позволило «организовать полномасштабный контроль нарушений в части соблюдения запретов на розничную продажу алкогольной продукции в ночное время».

Власти региона обещают дальнейшее внедрение цифровых технологий, что, по прогнозам, позволит навести полный порядок на рынке спиртного.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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