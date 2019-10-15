В Орле появилась работа с зарплатой 250 тысяч рублей

Названы самые денежные профессии в Орловской области.

Управление труда и занятости Орловской области обнародовало оперативные данные о вакансиях на региональном рынке труда. Среди свободных рабочих мест имеются весьма привлекательные должности, размер зарплаты на которых варьируется от 60 до 250 тысяч рублей в месяц. Именно столько в Орловской области могут зарабатывать машинисты бульдозера и экскаватора.

«Эти вакансии занимают лидирующую позицию в рейтинге самых привлекательных вакансий Орловской области, — сообщили в управлении труда и занятости. — Строительная компания Орла готова трудоустроить на такую заработную плату шестерых водителей бульдозера и восьмерых водителей экскаватора».

Работникам обещан полный соцпакет, питание за счет предприятия и доставка на работу. В то же время работодатель предупреждает о тяжелых и вредных условиях труда, а также о том, что примет на работу специалиста высокой квалификации, обладающего опытом не менее трех лет. Более того, компания ищет людей, ответственных и умеющих работать в команде.

«На втором месте рейтинга врачи колопроктолог и отоларинголог для частной клиники в Орле, — продолжают в управлении. — Их заработок варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Работодатель готов рассмотреть кандидатуру приезжего специалиста с предоставлением ему служебного жилья, оплатой проезда, а также готов организовать переобучение своего работника без выплаты стипендии».

Кроме того, в рейтинг самых привлекательных вакансий региона попала должность руководителя проекта в строительстве с заработком до 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»