Завершено следствие по делу об убийстве в селе под Орлом

Обвиняемый предстанет перед судом
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Свердловского района. Его обвиняют в убийстве односельчанина.
Трагедия произошла 26 марта. Мужчина гостил у 62-летнего соседа и распивал с ним алкоголь. В ходе пьянки орловцы поссорились, и гость взял два ножа и ударил ими хозяина в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
«После содеянного обвиняемый с места преступления скрылся, однако, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно розыскным мероприятиям был задержан правоохранительными органами по «горячим следам», — указано в сообщении СК.
Наказание для убийцы определит суд.
ИА «Орелград»