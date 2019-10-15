Завершено следствие по делу об убийстве в селе под Орлом

Обвиняемый предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Свердловского района. Его обвиняют в убийстве односельчанина.

Трагедия произошла 26 марта. Мужчина гостил у 62-летнего соседа и распивал с ним алкоголь. В ходе пьянки орловцы поссорились, и гость взял два ножа и ударил ими хозяина в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«После содеянного обвиняемый с места преступления скрылся, однако, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно розыскным мероприятиям был задержан правоохранительными органами по «горячим следам», — указано в сообщении СК.

Наказание для убийцы определит суд.

ИА «Орелград»