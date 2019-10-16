Орловские депутаты подготовили Медведеву интересное предложение

Премьер-министра попросят обновить парк пожарных машин.

Как стало известно «Орелграду», в Орловском облсовете народных депутатов началось обсуждение текста очередного обращения к правительству страны. Пока этот документ находится в статусе проекта. Из него следует, что 2019 год стал серьезным испытанием для противопожарных служб ряда регионов, в том числе Красноярского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия). Речь идет о крупных лесных пожарах, которые пылали там в этом году.

Орловскую область подобное бедствие обошло стороной, впрочем. И лесов у нас немного. Однако региональные парламентарии считают, что проблемы по всей стране схожи. Одна из главных – устаревшая техника. Крайне важно обновить парк пожарных автомобилей.

«Значительный износ пожарных автомобилей в субъектах Российской Федерации негативно влияет на боеготовность подразделений противопожарной службы, — говорится в проекте обращения. — На вооружении продолжают находиться такие раритеты, как ГАЗ-66 и ЗИЛ-130. Для части состоящих на вооружении пожарных автомобилей (например, ЗИЛ) промышленностью уже не выпускаются запасные части, что вызывает проблемы с поиском поставщиков, а износ пожарных автомобилей не позволяет дать гарантию их постоянной готовности к выезду на тушение пожаров».

В тексте отмечается, что регионы в меру имеющихся финансовых возможностей своих бюджетов на протяжении последних лет пытаются решить эту проблему. «Но в условиях существующих сложностей с формированием бюджетов всех уровней реализация мероприятий по обновлению пожарных автомобилей только за счет бюджетов регионов растянется на многие годы».

По мнению орловских парламентариев, решить проблему можно аналогично с программами обновления парка школьных автобусов и автомобилей «скорой помощи». То есть для этого нужна программа, в рамках которой пожарные автомобили для регионов будут закупаться за счет средств федерального бюджета.

«По этому пути можно пойти при решении озвученной выше проблемы устаревшего парка пожарных автомобилей в противопожарных службах субъектов Российской Федерации, масштабная замена которого не только решит существующую проблему в регионах, но и обеспечит безопасность населения страны, а также дополнительный экономический рост в автомобильной промышленности», — говорится в тексте, который, напомним, только начал обсуждаться в региональном парламенте.

ИА «Орелград»