Под Орлом спасатели нашли заблудившегося пенсионера

Мужчина ушел пасти коз и не вернулся домой.

Подробности спасательной операции рассказали в Главном управлении МЧС России по Орловской области. Сообщение о пропаже мужчины 1937 года рождения поступило вечером 14 октября на пункт связи пожарно-спасательной части № 18 по охране города Дмитровска и Дмитровского района.

Местная жительница рассказала, что пропал ее супруг. С ее слов, утром он ушел из дома пасти коз и не вернулся. По этому сигналу была развернута поисковая операция. Нашли пожилого мужчину только утром. Он был обнаружен сотрудниками 18-й пожарно-спасательной части в лесополосе возле деревни Вертякино, недалеко от города Дмитровска.

«По внешним признакам его состояние было удовлетворительным, — отметили в ГУ МЧС. — Для дальнейшего обследования его передали врачам центральной районной больницы».

В ведомстве добавили, что сотрудникам ГУ МЧС в поисковой операции помогали полицейские и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ИА «Орелград»