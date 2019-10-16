Установлена личность таинственного покойника, найденного под Орлом

В Ливнах следователи разобрались в обстоятельствах непростого дела.

Как уже рассказывал «Орелград», 20 сентября текущего года в райцентре Ливны на заводской территории, густо заросшей деревьями и кустарником, был обнаружен труп неизвестного человека. К шее мужчины тянулся провод.

И вот теперь следователи установили личность таинственного покойника. Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», погибшим оказался житель Должанского района 1962 года рождения.

«В июне он проходил лечение в Ливенской больнице, — пишет «УЕ». — После выписки из лечебного учреждения домой не вернулся. Мужчина плохо ориентировался в пространстве. Как он прошел на территорию завода, неизвестно».

Также сообщается, что смерть не была криминальной, а личность погибшего была установлена по одежде – ее опознали родственники. Добавим, что обстоятельства выясняли сотрудники Ливенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»