Орел и Брянск свяжет новый дизель-поезд

Новинку презентовали сегодня на вокзале

Новейший дизель-поезд РА-3 будет ходить между Орлом и Брянском. Сегодня состав презентовали на орловском вокзале, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рельсовый автобус представил гендиректор АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Максим Дьяконов. Состав способен развивать скорость до 120 км/ч. Сидячих мест стало больше (133 или 229, в зависимости от количества вагонов)

«Эти поезда специально созданы для перевозок пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей. К ним относятся почти 50% железных дорог в России. Кроме того, РА-3 может эффективно использоваться на участках с низкими или высокими платформами», — указано в пресс-релизе.

В салоне есть климат-контроль, места для пассажиров в креслах-колясках и универсальные туалеты.

ИА «Орелград»