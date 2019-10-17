Орел и Брянск свяжет новый дизель-поезд

17.10.2019 | 16:53 Новости, Общество

Новинку презентовали сегодня на вокзале

Новейший дизель-поезд РА-3 будет ходить между Орлом и Брянском. Сегодня состав презентовали на орловском вокзале, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рельсовый автобус представил гендиректор АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Максим Дьяконов. Состав способен развивать скорость до 120 км/ч. Сидячих мест стало больше (133 или 229, в зависимости от количества вагонов)

«Эти поезда специально созданы для перевозок пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей. К ним относятся почти 50% железных дорог в России. Кроме того, РА-3 может эффективно использоваться на участках с низкими или высокими платформами», — указано в пресс-релизе.

В салоне есть климат-контроль, места для пассажиров в креслах-колясках и универсальные туалеты.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования