Орловское правительство не смогло нажиться на «семерке»

Никто не пожелал приватизировать старенький автомобиль.

Как уже рассказывал «Орелград», областной департамент государственного имущества и земельных отношений объявил открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества аукцион по продаже государственного имущества. На торги был выставлен только один лот: автомобиль ВАЗ-21070 ярко-белого цвета, изготовленный в 2004 году.

Аукцион был назначен на 18 октября 2019 года. Начальная цена была установлена в размере 34 352 рубля. Выручка должна была пополнить казну Орловской области. Однако департамент объявил о том, что 16 октября аукцион был признан несостоявшимся. Дело в том, что никто не пожелал принять в нем участие. Не было подано ни одной заявки.

Напомним, что в комплекте с автомобилем шли аптечка, огнетушитель, знак аварийный, антенна, аккумулятор, 10 автошин летних и зимних, 5 дисков колеса, автоакустика Pioneer и даже чехлы. Но все это внимание покупателей не привлекло, а казна региона осталась без запланированного дохода.

ИА «Орелград»