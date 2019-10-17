Парламентарии попросили не строить спортплощадки где попало

Депутаты облсовета обсудили реализацию спортивной программы.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, в Орле в формате «круглого стола» прошло совещание рабочей группы. На нем был обсужден ход реализации нацпроекта «Демография».

Одним из его направления является программа «Спорт – норма жизни». Участники отметили, что в ее рамках были выделены средства на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для орловских школ и училища олимпийского резерва. Всего в 2019 году на программу выделено более 120 млн рублей.

«Строятся спортивные площадки и футбольные поля с искусственным покрытием, — пояснили в парламентской пресс-службе. — Одно из них открыли совсем недавно на территории стадиона имени Ленина в Орле. На строительство футбольного поля из федерального бюджета было выделено 40 млн рублей, софинансирование регионального бюджета составило 404 тысячи».

В то же время депутат облсовета Олег Кошелев обратил внимание на то, что «спортивные объекты необходимо размещать повсеместно, не сосредотачиваясь на определенных точках». На совещании присутствовали представители областного управления физкультуры и спорта. Кошелев призвал их учесть его пожелание «при выборе мест для строительства новых объектов нацпроекта».

Отметим, что в 2020 года объем финансирования федерального проекта «Спорт – норма жизни» должен составить 287 миллионов рублей, то есть по сравнению с текущим годом он вырастет более чем в 2 раза.

Из них 187,3 миллиона обещают выделить на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», реконструкцию крытого теннисного корта и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Мценске.

На оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием выделят 56,4 миллиона рублей. Кстати, часть этих денег пойдет на создание в районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ИА «Орелград»