Под Орлом ВАЗ разорвало после массового ДТП

Водитель выжил и находится в больнице

Водитель ВАЗ-2114 выжил в жутком ДТП на трассе Орел-Тамбов, сообщили в областном управлении ГИБДД. 30-летний мужчина доставлен в больницу.

Авария случилась 16 октября в 12:20 на 52 км автодороги. Мужчина двигался в сторону Ливен, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Магнум», а затем в «Вольво». Состояние «четырнадцатой» после столкновений видно на фото.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»