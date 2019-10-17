Под Орлом ВАЗ разорвало после массового ДТП

17.10.2019 | 10:12 Новости, Происшествия

Водитель выжил и находится в больнице

Водитель ВАЗ-2114 выжил в жутком ДТП на трассе Орел-Тамбов, сообщили в областном управлении ГИБДД. 30-летний мужчина доставлен в больницу.

Авария случилась 16 октября в 12:20 на 52 км автодороги. Мужчина двигался в сторону Ливен, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Магнум», а затем в «Вольво». Состояние «четырнадцатой» после столкновений видно на фото.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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