Под Орлом женщина насмерть замерзла из-за сына

Облсуд рассмотрел в апелляции дело о смерти пенсионерки.

Как рассказали в пресс-службе Орловского облсуда, сразу два уголовных дела было возбуждено в отношении жителя Должанского района. По одному из них он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а по второму — в причинении смерти по неосторожности.

Жертвой подсудимого стала его собственная мать, пенсионерка 1939 года рождения. Женщина настрадалась из-за сына. Он отбывал срок за ранее совершенное преступление, а когда освободился, то вернулся жить к матери.

Мужчина злоупотреблял алкоголем, из-за чего регулярно вспыхивали семейные ссоры. Пенсионерка нередко уходила ночевать к соседям. А затем решила переехать в дом ветеранов. Увы, немного не успела.

В суде пояснили, что зимой 2019 года после очередной ссоры женщина снова ушла из дома. Спустя несколько дней сын отправился ее искать. 18 февраля он нашел ее в старом неотапливаемом доме. Мать пыталась вытолкнуть сына за порог. Тот пришел в ярость и избил ее.

Он думал, что мать уже мертва и, желая «скрыть факт избиения, перенес женщину в холодную хозяйственную постройку и оставил там». Подсудимый вернулся обратно лишь трое суток спустя, когда за матерью приехали из дома ветеранов.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила в результате переохлаждения тела, при этом были обнаружены переломы семи ребер, что оценивается как причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в Орловском облсуде.

На стадии предварительного следствия нерадивый сын не раз признавался в содеянном, но в суде вину не признал. По его словам, давление на него оказали сотрудники полиции, поэтому он себя оговорил.

Впрочем, собранных доказательств хватило, чтобы признать его виновным. Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он обжаловал приговор в апелляционном порядке, но областная коллегия по уголовным делам оставила вердикт без изменений.

ИА «Орелград»