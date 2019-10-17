В Орловской области нашли альтернативу штрафам

Парламентарии рассматривают возможность изменения административного кодекса.

В Орловском облсовете началось обсуждение проекта внесения изменения в статью 6.2 регионального закона «Об ответственности за административные правонарушения». Она регламентирует меры наказания за нарушение установленных правилами благоустройства требований к содержанию территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями.

Действующая редакция областного закона предусматривает только наложение административного штрафа. Так, для простых граждан он варьируется от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.

Новым законопроектом предлагается ввести альтернативную меру наказания. Помимо штрафов в Орловской области могут появиться предупреждения. Введение такой меры предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, но решающее слово в этом вопросе остается за регионом.

Отметим, что предупреждение может быть вынесено за впервые совершенные административные правонарушения «при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия».

Как следует из пояснительной записки к орловскому законопроекту, применение санкции в виде предупреждения, равно как и другого административного наказания, влечет для нарушителя соответствующие правовые последствия.

«Лицо, которому назначено это административное наказание, считается подвергнутым данному наказанию, — говорится в документе. — Если лицо совершит новое административное правонарушение, то к нему может быть применено более строгое административное наказание.

Данная санкция позволит правоприменителям воспользоваться более широким выбором вида административного наказания при совершении противоправного деяния».

ИА «Орелград»