В Орловской области нашли альтернативу штрафам

Парламентарии рассматривают возможность изменения административного кодекса.
В Орловском облсовете началось обсуждение проекта внесения изменения в статью 6.2 регионального закона «Об ответственности за административные правонарушения». Она регламентирует меры наказания за нарушение установленных правилами благоустройства требований к содержанию территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями.
Действующая редакция областного закона предусматривает только наложение административного штрафа. Так, для простых граждан он варьируется от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.
Новым законопроектом предлагается ввести альтернативную меру наказания. Помимо штрафов в Орловской области могут появиться предупреждения. Введение такой меры предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, но решающее слово в этом вопросе остается за регионом.
Отметим, что предупреждение может быть вынесено за впервые совершенные административные правонарушения «при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия».
Как следует из пояснительной записки к орловскому законопроекту, применение санкции в виде предупреждения, равно как и другого административного наказания, влечет для нарушителя соответствующие правовые последствия.
«Лицо, которому назначено это административное наказание, считается подвергнутым данному наказанию, — говорится в документе. — Если лицо совершит новое административное правонарушение, то к нему может быть применено более строгое административное наказание.
Данная санкция позволит правоприменителям воспользоваться более широким выбором вида административного наказания при совершении противоправного деяния».
ИА «Орелград»