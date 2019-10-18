Орловская область может лишиться музея

Вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Тревожный сигнал поступил из Болхова.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, на имя председателя комитета Олега Кошелева поступило обращение. Оно подписано главой областного профсоюза работников культуры Тамарой Казаковой.

«В письме она выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Болховском краеведческом музее, — рассказали в парламенте региона. — Данный музей может лишиться статуса юридического лица и закрыться. В случае наихудшего развития ситуации это приведет к потере экспонатов, поскольку в данной ситуации их вправе забрать Министерство культуры».

Судя по обращению, местные власти решили , видимо из экономии, объединить музей с Домом культуры. Однако профсоюзы считают, что делать этого нельзя. Работники культуры подчеркивают, что музей – это самостоятельное социально-значимое учреждение.

«Было предложено два варианта решения проблемы: сделать Болховский краеведческий музей филиалом Орловского краеведческого музея или, не лишая статуса юридического лица, передать бухгалтерию музея бухгалтерии МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение», что позволит сэкономить бюджет», — добавили в пресс-службе облсовета.

Кстати, 18 декабря Болховский краеведческий музей отметит свой вековой юбилей, если, конечно, чиновники к тому времени его не закроют.

ИА «Орелград»