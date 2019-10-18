Под Орлом молодой водитель насмерть сбил пешехода

18.10.2019 | 11:18 Новости, Происшествия

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

В Орловской области автомобиль «Шевроле Круз» насмерть сбил 43-летнего пешехода, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Трагедия случилась 17 октября в 21:05 на трассе М-2 «Крым». За рулем иномарки был 22-летний парень. Он двигался от Орла в сторону Москвы и на 333 км наехал на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.

«Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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