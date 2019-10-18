В Орле нашли дешевый способ борьбы с наркоманией и курением

Областные власти потратят всего 10 тысяч рублей на пропаганду.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявил о старте регионального конкурса антинаркотических плакатов «Правильное решение».

Он пройдет с октября по декабрь 2019 года. Его основными задачами станет «привлечение внимания общественности к проблеме распространенности вредных привычек среди молодежи» и «формирование у молодых людей позиции сознательного отказа от употребления табака, алкоголя, различного рода наркотических веществ».

К участию в конкурсе допустят граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. Они должны представить на суд жюри макеты плакатов, посвященных здоровому образу жизни и профилактике наркомании, алкоголя и курения.

«Присылая свой макет плаката, участник конкурса дает согласие на использование организатором конкурса макета плаката и обязуется не препятствовать организатору конкурса обнародовать и использовать макет плаката в любом объеме и любым законным способом, в том числе в рамках профилактических мероприятий, в средствах массовой информации и социальных сетях», — следует из конкурсной документации.

Прием заявок пройдет с 23 октября по 1 ноября 2019 года. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в состав которой кроме чиновников войдут представители общественных организаций и бюджетных учреждений.

Кстати, основным условием станет соблюдение анонимности. Департамент строго запретил «доводить до сведения членов конкурсной комиссии фамилии и иные личные данные претендентов».

Проведение конкурса обойдется бюджету региона всего в 10 тысяч рублей. Эти деньги выплатят призерам в качестве вознаграждения. Победитель получит 5 000 рублей, а участники, занявшие 2-е и 3-е места, — 3 000 и 2 000 рублей соответственно.

ИА «Орелград»