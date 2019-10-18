В Орле вскрыли сотни нарушений антитабачного закона

Итоги контрольной деятельности подвели в Роспотребнадзоре.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, речь идет о соблюдении запретов и ограничений на реализацию и употребление табачной продукции. Напомним, в нашей стране с 2013 года действует закона, которой в народе называют антитабачным. В частности, он регламентирует правила торговли сигаретами. Есть ограничения и для курильщиков.

В текущем году в Орловской области было проверено 176 торговых объектов и выявлено 200 нарушений указанного закона. Из них 106 касаются требований к знаку – такой знак обязательно доложен быть установлен на территории, здании и объекте, где курение запрещено.

«В 35-ти случаях установлена реализация табачных изделий без наличия прейскуранта цен, оформленного надлежащим образом, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. — 18 нарушений было выявлено в части несоблюдения запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях».

Кроме того, в пяти случаях курильщиков поймали на детских площадках, в четырех случаях табаком торговали на расстоянии менее 100 метров от школ, в одном случае сигареты были проданы несовершеннолетнему.

Также в 14-ти случаях были зафиксированы факты торговли табаком без акцизных марок. Кстати, эту продукцию к нам привезли из Беларуси. В ведомстве добавили, что в ходе проверок было проинспектировано 25,7 тысячи пачек папирос и сигарет. В результаты из оборота было изъято 4,24 тысячи пачек, а 3.5 тысячи пачек были конфискованы по решению суда.

«К административной ответственности привлечено 228 виновных лиц в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 561,5 тысячи рублей, — отметили в Роспотребнадзоре. — Руководителям хозяйствующих субъектов, реализующих табачную продукцию, выданы предписания об устранении нарушений».

ИА «Орелград»