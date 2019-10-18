В Орле женщина с дочкой провалились в люк

К счастью, пострадавшие отделались ушибами

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мамы Орел» орловчанка опубликовала жалобу. В сообщении говорится о том, что во время прогулки возле одного из магазинов Северного района они с годовалой дочерью провалились в канализационный люк. Бабушка помогла им выбраться наверх. Орловчанка уточняет, что люк был прикрыт куском ДСП.

«Естественно ребенку интересно и она пошла по доске, я держа её за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры», — пишет женщина.

Она позвонила с жалобой дежурному по городу, который зафиксировал вызов и пообещал, что вопрос решат в скором порядке. Уточняется, что мама с дочкой получили серьезные ушибы. В комментариях мамы областного центра посоветовали женщине не сдаваться. Собрать необходимые справки о травмах и пожаловаться в суд.

По факту инцидента СУ СКР проводит доследственную проверку. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»