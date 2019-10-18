В Орловской области запретили ловить рыбу и раков

Запрет будет отменен лишь в 2020 году.

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области обнародовало перечень зимовальных ям, на которых жителям региона запрещен лов рыбы и раков. Он был утвержден во исполнение приказа Минсельхоза России. Речь идет о ямах, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Так, в Орловской области лов рыбы в указанных в перечне местах будет запрещен по 30 апреля 2020 года, а лов раков — по 30 июня 2020 года. В список включено несколько десятков зимовальных ям с подробным описанием. Найти его можно на официальном портале Орловской области.

Например, в Орле лов рыбы и раков запрещен на реке Ока, а именно на 0,5 км вверх по течению и на 1 км вниз по течению от Герценского автомобильного моста. Запрет действует и на территории от подвесного переходного моста в районе «Ботаники» до Маслозаводского переулка.

В Корсаково лов запрещен на реке Зуша — от плотины вверх до пешеходного моста. Нельзя будет половить рыбу на реке Зуша и в Мценске: от высоковольтной линии до Коммашевского моста, а также от поворота Висельной горы до железнодорожного моста.

В запретный перечень попали также зимовальные ямы на реках Сосна, Неручь, Орлик, Нугрь, Крома, Кшень, Тим, Труды, Любовша, Колпенка, Раковка и Большая Чернава.

ИА «Орелград»