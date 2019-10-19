Орловскому суду не понравился сайт о воровстве света

Очередной портал внесли в «черный список» и закрыли.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, сайт с сомнительным содержанием в ходе планового мониторинга Сети обнаружили работники Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры.

Портал содержал информацию, которая не вписалась в рамки закона. Любой желающий, так как доступ к ресурсу был свободным, мог ознакомиться на нем с различными способами хищения электроэнергии.

«Распространение таких сведений может побуждать потребителей коммунальных ресурсов к совершению противоправных действий, за которые законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность», — пояснили в прокуратуре региона.

По итогам проведенной проверки был подготовлен и подан иск в интересах неопределенного круга лиц. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Содержание сайта было признано информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

Решение суда вступило в законную силу, после чего портал был внесен в соответствующий государственный реестр, а доступ к нему был заблокирован.

ИА «Орелград»