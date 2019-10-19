В Орле назвали цену выборов депутата Госдумы

19.10.2019 | 11:07 Новости, Политика

Облизбирком утвердил финансовый отчет.

Вброс на выборах депутата Госдумы в Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании утвердила отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Госдумы. Напомним, они прошли в нашем регионе 8 сентября в одномандатном избирательном округе № 145. Победу одержала Ольга Пилипенко, ректор Орловского госуниверситета имени Тургенева.

Финансовый отчет в ближайшие дни будет передан в Центральную избирательную комиссию РФ. Согласно ему, более 65,2 миллиона рублей было потрачено по расходной статье «Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение)».

Из них свыше 58,8 миллиона рублей было выплачено членам избирательных комиссий различного уровня с правом решающего голоса в качестве дополнительной оплаты их труда.
На информирование избирателей было потрачено более 2,3 миллиона рублей, свыше 5,2 миллиона заплатили гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам.

В целом на организацию и проведение выборов депутата Госдумы в Орловской области потратили чуть более 78 миллионов рублей. Отметим, что регион израсходовал не все деньги, поступившие из федерального бюджета. Согласно отчету остаток средств составил около 52 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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