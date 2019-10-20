Орловца будут судить за видео о Второй мировой войне

Молодой человек обвинен в преступлении экстремистской направленности.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора области Валерий Сергиенко. По суд будет отправлен житель Орла, которого обвинили по «экстремистским» статьям УК РФ.

Так, его обвиняют по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Дело было возбуждено после того, как обвиняемый разместил в Сети некие материалы, «призывающие к насильственным действиям против группы лиц, объединенным по признаку национальной принадлежности».

«Кроме того, по версии следствия, он разместил в сети Интернет видеоролик, оправдывающий преступления, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны, — сообщили в прокуратуре региона. — Уголовное дело направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу».

Орловцу грозит до 5 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»