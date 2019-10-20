Стало известно, как в Орле улучшат демографию

Облсовет рассмотрел проект бюджета региона на ближайшие три года.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, региональные парламентарии обсудили проект главного финансового документа на ближайшие три года. Он был представлен руководителем областного департамента финансов Еленой Сапожниковой.

По ее словам, в рамках региональных госпрограмм в 2020 году продолжится реализация нацпроектов. Общая сумма составит 3,9 миллиарда рублей, из которых почти 2,9 миллиарда поступят из федерального бюджета.

«В частности, финансирование будет направлено на реализацию такого нацпроекта как «Демография», — отметили в региональном парламенте. — Средства будут выделены на ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей в объеме 547,1 миллиона рублей и ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

С начала предоставления данной выплаты в 2018 году средства на нее увеличены с 97,6 до 280,1 миллиона рублей, то есть почти в 3 раза».

Вторым направлением этого нацпроекта станет содействие занятости женщин. Так, предполагается «создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» с объемом финансирования 249,4 миллиона рублей, что в 2,9 раза больше уровня 2019 года.

Сообщается, что эти средства будут направлены на строительство в Орле детского сада (яслей) на улице Планерной, детсада в микрорайоне № 6 (II этап строительства), детсада (яслей) в микрорайоне № 13 и детсада (яслей) в 795 квартале.

ИА «Орелград»