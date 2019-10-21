Орловцам пригрозили «темными» санкциями

Злостных должников за свет ждет принудительное взыскание.

Такое предупреждение распространила компания «Орловский энергосбыт». Санкции грозят злостным неплательщикам за электроэнергию. Энергетики сообщили и о масштабах проблемы.

Так, только в рамках взаимодействия с региональным управлением Федеральной службы судебных приставов в этом году было взыскано около 7 миллионов рублей задолженности за свет.

«Серьезную сумму удалось собрать за счет реализации арестованного имущества неплательщиков и других мер принудительного взыскания, доступных приставам», — пояснили в компании.

Согласно приведенной статистике, на рассмотрении в территориальных подразделениях УФССП находится более 1200 исполнительных производств по долгам физических лиц, а их общая задолженность за электроэнергию, установленная решениями судов, составляет около 11,4 миллиона рублей.

Для их взыскания приставы могут применить ряд санкций, напоминают энергетики. Например, у должника могут удерживать до 50 процентов начислений из заработной платы, пенсии или стипендии. На его банковские счета и имущество может быть наложен арест. Также приставы могут вынести постановление о временном ограничении должника в праве на выезд за рубеж.

«Если недобросовестные потребители доводят ситуацию с долгами за электроэнергию до взыскания через службу судебных приставов, им приходится дополнительно оплачивать исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы долга , но не менее 1000 рублей», — добавили в энергокомпании.

ИА «Орелград»