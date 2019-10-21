Утаившим имущество орловским депутатам и чиновникам дадут второй шанс

В Орловской области изменят порядок отчета о доходах.

Депутаты Орловского облсовета на внеочередном заседании комитета по местному самоуправлению рассмотрели проект внесения поправок в региональное законодательство. Так, изменить предлагается закон «О порядке представления… сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Напомним, что такие отчеты публично обязаны публиковать не только чиновники и депутаты, но и претенденты на эти должности, а также руководители государственных и муниципальных учреждений.

Однако в последние годы сложилась достаточно тревожная и негативная практика. В Орловской области, как и в ряде других регионов, сельские депутаты и чиновники все чаще стали попадаться на недостоверных сведениях. Прокурорские проверки выявляют у них имущество, которое они «забыли» внести в декларации.

После такой проверки обычно следует суд. Прокуратура подает иск с требованием досрочно прекратить полномочия нарушителя. В Орловской области было удовлетворено уже более десятка таких исков. Однако в реальности оказывается, что нарушители утаивали имущество не умышленно. Просто им не хватило времени или опыта, чтобы разобраться в хитросплетениях антикоррупционного закона. Допущенные технические ошибки уже стоили многим должности.

По словам первого вице-спикера Орловского облсовета, по инициативе секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака субъектам РФ было предложено внести изменения в региональные законы, касающиеся ежегодной процедуры подачи деклараций и отчетности депутатов сельских поселений.

Так, в орловском законопроекте появилась норма, которая даст сельским служащим второй шанс. Согласно ей, они вправе исправить ошибки – неточности. Допущенные при заполнении декларации. Правда, делать это чиновники и депутаты должны самостоятельно, а не дожидаясь прокурорской проверки. В предложенной редакции закона им будет отведен на это месяц. Кроме того, в целом в регионе будет упрощена процедура отчетности.

«В первый год народные избранники должны будут подать две декларации, а в последующие годы только уведомления об отсутствии заключенных сделок. Если же представитель законодательного органа в течение года заключит какие-либо сделки, то будет обязан вновь предоставить декларацию», — сообщил Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»