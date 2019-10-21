В Орле оценят законность расходов на ремонт дорог

Проверку городские аудиторы проведут до конца текущего года.

Контрольно-счетная палата города Орла утвердила план своей работы на четвертый квартал 2019 года. В него включено пять проверок, которые затронут муниципальные учреждения и предприятия.

В частности, до конца текущего года аудиторам предстоит проверить законность и результативность денежных средств, выделенных из городского бюджета на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети областной столицы в 2018 и прошедшем периоде 2019 года. Если потребуется, аудиторы расширят временные рамки и проверят и более ранние периоды времени.

Сообщается, что бюджетные средства были выделены муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Перед КСП поставлена задача оценить эффективность и экономность использования этих денег. Кстати, данная проверка пройдет по поручению Орловского горсовета народных депутатов.

Кроме того, в четвертом квартале городская КСП проведет совместное с областной Контрольно-счетной палатой мероприятие. Объединенными усилиями аудиторы проверят целевое и эффективное расходование муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Орла» бюджетных средств. Речь идет о деньгах, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 гг.»

Также КСП проверит эффективность деятельности муниципального унитарного предприятия «Орелбыт», финансово-хозяйственную деятельность Орловского городского центра культуры и оценит эффективность управления акциями АО «Орелтеплосервис», находящимися в муниципальной собственности. В последнем случае особое внимание будет уделено правильности определения, своевременности и полноты поступления дивидендов в бюджет города Орла в 2019 году.

ИА «Орелград»