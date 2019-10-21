В Орле сообщили о рекордном падении уровня безработицы

Официально в регионе получают пособие всего лишь 2,6 тысячи человек.

В Орловской области по состоянию на начало октября 2019 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента численности рабочей силы – экономически активного населения. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости сообщает Орелстат.

«К концу сентября 2019 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, — следует из ведомственного сообщения. — Из них 3,1 тысячи имели статус безработного, в том числе 2,6 тысячи человек получали пособие по безработице».

Это самый низкий за последние несколько лет показатель. Отметим, что пик безработицы в этом году пришелся на март, когда на учете в службе занятости стояли 4,6 тысячи жителей региона.

Что касается сентября 2019 года, то в течение этого месяца статус безработного в области получили 583 человека. Трудоустроено за этот же месяц было 355 человек, что на 43,7 процента больше, чем в сентябре 2018 года.

Орелстат также сообщает, что в январе-августе 2019 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 206,7 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом она уменьшилась на 3,3 тысячи человек, или на 1,6 процента.

ИА «Орелград»