Музалевский объяснил введение альтернативы штрафам

Вопрос об изменении административного кодекса будет рассмотрен на сессии.

В повестку дня очередного заседания Орловского облсовета народных депутатов включен вопрос о внесении поправок в статью 6.2 регионального закона «Об ответственности за административные правонарушения». Как уже рассказывал «Орелград», она предусматривает наказание за нарушение правил благоустройства. Причем в этом законе предусмотрены только штрафы.

Орловские парламентарии решили воспользоваться федеральной нормой, которая разрешает вводить альтернативное наказание – предупреждение. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении. Идею объяснил автор данной инициативы Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

По его словам, поправку попросили внести главы муниципальных образований. Они считают, что на региональном уровне помимо штрафных санкций должно быть предусмотрено наказание в виде предупреждения.

«Это связано с тем, что зачастую нарушения правил благоустройства совершаются впервые и своевременно устраняются, — пояснил Леонид Музалевский. — Кроме того, следует учитывать и сложное финансовое положение отдельных граждан, должностных, а также юридических лиц. Вместе с тем, если будет совершено новое административное правонарушение, то может быть применено уже более строгое административное наказание».

Действующая редакция областного закона предусматривает наложение административного штрафа на простых граждан в размере от 1000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.

Напомним, «применение санкции в виде предупреждения, равно как и другого административного наказания, влечет для нарушителя соответствующие правовые последствия».

Также на сессии депутаты рассмотрят состояние орловского ветсанутильзавода, поднимут тему лекарственного обеспечения льготников, внесут в фонд защиты дольщиков 45 млн рублей и обсудят бюджет Орловщины на 2020 год.

ИА «Орелград»