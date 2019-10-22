Облсовет поддержал повышение пенсии селянам

Обращение по этому вопросу будет направлено в Госдуму.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, на ближайшем заседании регионального парламента будет рассмотрен текст обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Он касается вопроса расширения социальных гарантий людям, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Орловские нардепы напомнят федеральным коллегам, что законом предусмотрено 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности на весь период их проживания в сельской местности.

Однако они лишаются этой льготы, если переезжают жить в город. В Орле считают, что это несправедливо. Ведь переезд в старости, например, к детям, не отменяет все те годы, которые эти люди трудились на селе.

«Вместе с тем зачастую выезд граждан данной категории за пределы сельской местности вызван объективными причинами, связанными с достижением ими преклонного возраста и ухудшением состояния здоровья, необходимостью осуществления ухода за ними со стороны детей или иных родственников, определением их на постоянное место жительства в организации социального обслуживания населения, другими обстоятельствами, — говорится в тексте обращения. — Тем не менее вклад, который внесли указанные граждане в развитие сельского хозяйства за долгие годы работы в этой отрасли, равнозначен вкладу проживающих в сельской местности граждан».

Облсовет намерен указать Госдуме, что прекращение выплаты повышенной пенсии при выезде за пределы сельской местности является необоснованным. Поэтому они собираются призвать федеральные власти законодательно закрепить «установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и его дальнейшее сохранение вне зависимости от их проживания в сельской местности».

ИА «Орелград»