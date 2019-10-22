Орловец попал под суд за то, что оскорбил пришедшего к нему домой полицейского

Уголовное дело было рассмотрено в суде Северного района города Орла.

Северный районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его признали виновным в публичном унижении чести и достоинства сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей.

Как следует из материалов дела, в дежурную часть поступило сообщение о том, что местный житель нарушает общественный порядок. Для проверки сведений на место выехал наряд. Двое полицейских постучали во входную дверь квартиры, в которой проживал мужчина. Ему в худшем случае грозила административная ответственность за мелкое хулиганство.

Мужчине предложили проехать в отдел полиции для установления личности и составления административного протокола. Однако хозяин квартиры, который был нетрезв, категорически отказался подчиниться требованиям стражей порядка.

Он устроил шумный скандал, сопровождая свои аргументы грубой нецензурной бранью. Мужчина вышел на лестничную площадку и там в присутствии очевидцев оскорбил одного из полицейских, тем самым унизив его честь и достоинство.

Суд признал его виновным по статье 119 УК РФ и наказал обязательными работами сроком на 150 часов.

ИА «Орелград»