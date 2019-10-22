Орловские баскетболисты начали сезон с двух поражений

Из трех первых матчей нового сезона команде ОГУ удалось выиграть лишь один.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, баскетбольная команда ОГУ взяла старт в очередном сезоне студенческой лиги ВТБ. Наши спортсмены за три дня провели три матча. Старт трудно назвать успешным, хотя без победы не обошлось.

Как отметили в ОГУ, успешной для орловцев стала игра с командой УдГУ-СШОР №3, которая представляет Ижевск. Орловские баскетболисты победили со счетом 93:58. Другие два матча наша команда проиграла: коллективу МГТУ из Магнитогорска орловцы уступили со счетом 75:77, а команде Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма — со счетом 57:71.

«Первую игру проиграли, хотя обязаны были выигрывать. В матче с Казанью встретились два равных состава. Тяжело нашим три игры вытаскивать пока. В этой игре наша команда совсем не играла в нападении. Если раньше я отмечал, были проблемы в защите, а нападение было нормально. В последнем матче не получилось ни там, ни там. Сказалась скомканная подготовка. Больше всего за эти игры меня не удовлетворили индивидуальные и командные действия в защите. Кроме того, нам пока не хватает ротации. Основа три матча подряд не вытянет, а резерв пока не может их полноценно заменить», — прокомментировал итоги старта сезона главный тренер ОрелГУ Алексей Борняков.

ИА «Орелград»