Подростки попали в ДТП на улице Ленина

22.10.2019 | 9:57 Новости, Происшествия

За рулем был 17-летний парень

В Орловской области в ДТП пострадали два подростка, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 21 октября в 3:30 в поселке Верховье. Парни на автомобиле ВАЗ-2107 ехали по улице Ленина, и 17-летний водитель напротив дома №66 не справился с управлением. «Семерка» наехала на препятствие и перевернулась.

«В результате водитель и несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, в последствии обратились в Верховскую ЦРБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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