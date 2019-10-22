Суд отказался закрыть дело о побеге из «колонии с воровским пиром»

Ливенский суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия.

Как стало известно «Орелграду», Ливенский районный суд вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дело было возбуждено в отношении теперь уже бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2 строгого режима.

Напомним, эта колония весной 2019 года прославилась на всю страну благодаря видео с пиром, якобы оплаченном некими ворами. Бывшего инспектора обвинили в халатности. Дело было возбуждено летом 2019 года после того, как один из заключенных ИК-2 совершил побег.

Напомним, данный осужденный имел право правом передвижения без конвоя. Однако по правилам инспектор все равно должен за ним приглядывать. В данном случае инспектор недоглядел, в результате чего осужденный сбежал из колонии. Впрочем, позже его задержали.

Как посчитало следствие, «в результате побега осужденного из исправительной колонии был нарушен порядок уголовного судопроизводства, дестабилизирована деятельность исправительного учреждения, тем самым существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства».

Однако в суде следователь подал ходатайство о прекращении в отношении бывшего инспектора уголовного дела с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. По его мнению, обвиняемый «впервые совершил преступление небольшой тяжести, раскаялся в содеянном, принес извинения начальнику ФКУ ИК-2 и Ливенского МСО СУ СК России по Орловской области, а также уволился из органов ФСИН России, чем загладил причиненный преступлением вред».

В судебном заседании подозреваемый заявил о согласии на прекращение уголовного дела с назначением ему судебного штрафа. Он также пояснил, что в день побега нес службу на двух постах, поэтому физически он не мог постоянно наблюдать за осужденными, выведенными на хозработы. Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор, посчитав его необоснованным.

Суд указал, что «раскаяние в содеянном, а также увольнение с должности относятся к объективным данным о личности подозреваемого. Эти обстоятельства нельзя рассматривать в качестве мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства».

В результате в удовлетворении ходатайства было отказано, оно вместе с материалами уголовного дела должно быть возвращено начальнику Ливенского МСО СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»