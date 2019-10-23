Мост «Дружба» могут перекрыть

Чиновники рассказали, что будет с мостом «Дружба» в Орле.

Вопросы капитального ремонта моста «Дружба» были обсуждены на совещании у главы города Александра Муромского, однако, учитывая важность этой проблемы, краткий отчет об этом мероприятии представила губернаторская пресс-служба.

Напомним, подрядчиком по завершению ремонта моста было выбрано белгородское предприятие «Ремспецмост», к которому у общественников и депутатов уже возникло много неприятных вопросов. Известно, например, что уставный капитал этой компании составляет всего 10 тысяч рублей. Осваивать же ей предстоит сотни миллионов.

Тем не менее, 21 октября контракт с белгородской фирмой был подписан. Не сами строители, но чиновники, обещают, что мост «Дружба» будет расширен, будет произведена замена опорных частей, а также «последовательная замена балок пролетных строений». Объект оборудуют водоотводом, системой дренажа и гидроизоляции проезжей части. Проектом также предусмотрено обустройство сооружений и подходов.

«Глава администрации города Александр Муромский дал поручение в ближайшие дни провести обследование моста «Дружба» с привлечением специалистов и дорожной лаборатории КУ ОО «Орелгосзаказчик», — официально сообщила пресс-служба губернатора. — Кроме того, обозначенный вопрос будет вынесен на повестку дня комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам обследования мостовых конструкций с привлечением авторского надзора в случае необходимости члены комиссии могут принять решение о закрытии моста на время ремонтных работ».

Последнее возможное решение продиктовано «обеспокоенностью», которую на совещании высказали городские власти. Вызвана же она «сдвигом шарнирной опоры и устоя под существующей старой балкой».

ИА «Орелград»