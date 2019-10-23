Орловцы оплатили штрафы ГИБДД на 54 млн рублей

Почти половина взысканных штрафов пришлось на нарушителей ПДД.

Любопытную статистику обнародовало управление ФССП России по Орловской области. Она посвящена работе по взысканию различных штрафов, наложенных по решениям судом на жителей региона. Всего в текущем году на исполнении в структурных подразделениях ведомства находилось более 148 тысяч таких производств. Из них 113 тысяч были возбуждены по постановлениям ГИБДД, то есть в отношении нарушителей правил дорожного движения.

«За истекший период 2019 года судебными приставами Орловской области окончено около 83 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, — отметили в пресс-службе ведомства. — В бюджет перечислено более 94,5 миллиона рублей, из которых более 54 миллионов рублей составляют штрафы ГИБДД».

В УФССП напомнили, что в Орловской области регулярно проводятся совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД. В частности, они вместе дежурят на дорогах и осматривают автостоянки. Проверить, имеется ли у водителя неоплаченный штраф, можно на месте. Кстати, погасить долг тоже можно сразу – приставы обеспечены необходимыми для этого мобильными терминалами.

ИА «Орелград»