Под Орлом подростков поймали на продаже наркотиков

23.10.2019 | 9:41 Новости, Общество

Возбуждено уголовное дело

Фото из архива

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 18-летнего орловца и его несовершеннолетнего подельника. Парней подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

По данным следствия, в октябре на территории Ливенского района молодые люди сделали несколько закладок. Они разложили в тайники наркотики синтетического происхождения.

«Довести свой совместный преступный умысел до конца не смогли, поскольку их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции», — указано в пресс-релизе.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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